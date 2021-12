[아시아경제 김진호 기자] 우리은행이 1980년생 행원을 포함해 전 직원을 대상으로 희망퇴직을 실시한다.

17일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 20일부터 28일까지 희망퇴직을 받는다. 희망퇴직일은 내년 1월 31일이다.

신청대상은 1980년생 행원급을 시작으로 1974년생 관리자급, 1977년생 책임자급과 만 54세(1967년생)~55세(1966년생) 전 직원이다.

임금피크제에 들어간 1966년생은 월평균 임금의 24개월치, 나머지 대상자에게는 월평균 임금의 36개월치를 퇴직금으로 제공한다. 자녀 1인당 최대 2800만원을 2인 이내로 학자금도 준다. 재취업지원금 최대 3300만원, 건강검진권, 여행상품권 300만원 상당도 지원한다.

