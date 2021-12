[아시아경제 류태민 기자] 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 150 등락률 -0.99% 거래량 758,263 전일가 15,150 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 넷플릭스 大수혜주 나왔다, 초대형 “제2의 쇼박스”"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株"램테크놀러지” 축하드립니다! 바닥권 포착 후속株 한 번 더 갑니다 close 는 도용환 대표의 사임과 곽동걸, 곽대환 대표의 신규 선임에 따라 기존 도용환, 이태고 대표 체제에서 곽동걸, 곽대환, 이태고 대표 체제로 집행임원을 변경하기로 결정했다고 17일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr