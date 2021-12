2023순천만국제정원박람회 성공개최 청신호, 내년 국·도비 168억원 확보

순천시, 전남도, 지역 국회의원 3각 공조 빛나

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] (재)순천만국제정원박람회조직위원회는 ‘2023순천만국제정원박람회’ 성공개최를 위해 내년도 총 10개 사업에 국·도비 168억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

주요 사업은 ▲박람회 기반시설(국·도비 59억5000만원) ▲국가정원 야간경관(도비 24억원) ▲국가정원 식물원(도비 24억 7000만원) ▲AIPH미래정원(도비 20억원) ▲한반도 분화구정원(국비 12억원) ▲생활밀착형 숲(국비 15억원) ▲해룡천변 생활환경 숲(도비 5억원) ▲옥외광고사업 수익금(국비 6억) 등이다.

이는 교량교 재가설 및 생태정원거리 조성(국비 56억원), 죽도봉 일원 관광명소화(국·도비 20억원) 등 순천시가 직접 시행하는 사업을 제외한 규모이며 이를 포함할 경우 그 규모는 더욱 커지게 된다.

이번 국도비 확보는 ‘2023순천만국제정원박람회’에서 3대 킬러 콘텐츠로 내세우는 한반도 분화구정원, AIPH미래정원, 국가정원 식물원 등 3개 사업이 모두 별도의 국·도비 지원을 받게 되어 더욱 의미가 있다.

이런 성과 뒤에는 순천시와 전남도, 소병철·서동용 국회의원의 3각 공조가 있었다는 평가다.

정원박람회 조직위는 물론 순천시와 전남도가 함께 중앙부처 설득 논리를 마련했으며, 특히 허석 시장은 전남도와 중앙부처를 찾아 꼼꼼하게 사업을 설명하며 공을 들였다.

중앙부처의 반대 논리에 부딪힐 때는 소병철·서동용 국회의원이 직접 나서서 힘을 보탰다.

또 평소 2023정원박람회를 세계 3대 정원박람회로 육성하겠다고 밝혀온 김영록 지사는 국비 확보뿐만 아니라 내년 전남도 예산편성 과정에서도 각별한 관심을 나타낸 것으로 전해진다.

순천만국제정원박람회 조직위원회 양선길 기획본부장은 “내년 168억원의 국·도비를 확보해 박람회 성공개최의 기반이 마련됐다”면서 “조직위원회는 내년 초 시설공사 착공을 시작으로 박람회 준비에 더욱 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

한편, 총사업비 467억원을 투입하는 ‘2023순천만국제정원박람회’는 오는 2023년 4월 22일부터 10월 22일까지 6개월간 순천만국가정원을 비롯한 순천시 도심 일원에서 개최된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr