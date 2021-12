지난해 1월·올해 1월 이어 3번째 돼지저금통 나눔 실천



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지난해에도 틈틈이 모은 돼지저금통을 어려운 이웃에 기부한 경남 산청군 신등면 단계초등학교 4학년 황정원 학생이 올해도 나눔을 실천했다.

신등면은 황정원 학생이 면사무소를 찾아 12만40원이 든 돼지저금통을 기탁했다고 17일 밝혔다.

황정원 학생은 지난해 1월과 올해 1월에도 돼지저금통을 전달한 바 있다.

조만선 신등면장은 “평소 동전이 생길 때 마다 저금한 돈을 선뜻 기부한 정원 양의 마음은 우리 모두에게 큰 감동을 줬다”며 “소중한 성금은 우리 지역의 어려운 이웃을 돕는데 잘 사용하겠다”고 말했다.

