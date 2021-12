장애인고용 불이행 기관·기업 515곳…86곳은 '10년째'

울릉·증평군·국방기술품질원 등

[세종=아시아경제 문채석 기자] 장애인 고용을 위한 최소한의 노력조차 하지 않은 기관·기업 515곳 명단이 17일 공개됐다.

고용노동부는 장애인 고용률이 일정 기준에 못 미쳐 경고를 받고도 신규 채용이나 구인 등을 하지 않은 국가·지방자치단체 2곳, 공공기관 28곳, 민간기업 485곳의 명단을 공개했다. 고용부는 장애인고용촉진법에 따라 50인 이상 공공기관과 300인 이상 민간 기업 가운데 장애인 고용 의무를 이행하지 않은 기관의 명단을 해마다 공개한다.

국가·지방자치단체 중에서는 경북 울릉군·충북 증평군이 명단에 올랐다. 공공기관 28곳 중 국방기술품질원, 한국전기연구원은 7년 연속 대상에 포함됐다. 민간기업 485곳을 규모별로 살펴보면 300~499인 기업 229곳, 500~999인 기업 172곳, 1000인 이상 기업 84곳이다.

특히 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,849 전일가 229,500 2021.12.17 11:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일GC녹십자, 4891만달러 규모 독감백신 수주 성공[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close , 학교법인 연세대·동국대 등 86곳은 10년 연속 장애인 고용 의무를 이행하지 않은 것으로 조사됐다.

대기업집단 기업 중 지에스엔텍, 자이에너지운영주식회사, 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 8,830 전일대비 50 등락률 +0.57% 거래량 31,415 전일가 8,780 2021.12.17 11:37 장중(20분지연) 관련기사 짭짤한 임대수익...수입 1등 대신·의존도 1등 유화[e공시 눈에띄네]코스피-26일 교보증권, 8000억 규모 단기 차입금 증가 결정 close , 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 16,900 전일대비 150 등락률 +0.90% 거래량 7,307 전일가 16,750 2021.12.17 11:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-1일[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close , 미래에셋생명보험, 미래에셋컨설팅, 코오롱베니트, 한진정보통신 등 8곳이 3년 연속 불명예를 안았다.

장애인 고용 의무 불이행 공표 기준은 공공기관의 경우 전 직원 중 장애인 비율 2.72%(의무 고용률의 80%) 미만이다. 민간 기업의 경우 장애인 고용률이 1.55%(의무 고용률의 50%) 미만이면 명단에 들어간다. 다만 공개 명단에 포함됐다는 사실을 통보받고 장애인 근로자 구인 등의 노력을 하면 대상에서 빼준다.

황보국 고용부 통합고용정책국장은 "내년부터는 장애가 있는 근로자를 새로 채용한 소규모 기업에 장려금을 지급할 계획"이라며 "기관·기업이 장애인 고용의 사회적 책임을 함께해달라"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr