美 신규확진, 2주새 40% 늘었다

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 오미크론 변이의 거센 확산 속에 전 세계가 신음하고 있다. 미국에서는 확진자가 2주 사이 40%나 늘었다. 이틀 연속 역대 최다 기록을 갈아치운 영국은 신규 확진이 9만명 가까이 발생했다.

뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시간) 자체 집계 자료를 인용해 미국의 1주 평균 신규 확진자가 2주 전 대비 40% 급증한 12만여명이라고 보도했다. 지난달 초와 비교하면 무려 70% 증가한 수준이다. 하루 평균 사망자는 1326명으로 한 달 전보다 12% 늘었다고 CNN이 존스홉킨스대 자료를 인용해 전했다. 입원 환자는 6만7306명으로 같은 기간 40% 증가했다. NYT는 "오미크론이 코로나 감염 곡선을 더욱 상승시킬 것으로 보인다"고 내다봤다.

영국은 전날에 이어 이날 팬데믹(세계적 대유행) 이후 역대 최다 기록을 경신했다. 영국의 이날 신규 확진은 8만8376명으로 전날(7만8610명)보다 1만명 가까이 급증했다. 크리스 휘티 영국 최고의학보좌관(CMO)이 전날 "앞으로 몇 주 동안 코로나19 기록이 다수 깨질 것"이라고 발언한 지 하루 만에 이 경고가 현실화된 것이다.

오미크론 감염자는 1691명이 추가돼 누적 1만명을 돌파했다. 수전 홉킨스 영국 보건안전청(HSA) 수석 의학고문은 이날 하원 보건위원회에서 오미크론 감염자 1명이 3~5명에게 전파할 수 있다고 설명했다. 영국 보건당국은 오미크론의 감염 속도가 빠른 만큼 중증 환자도 많이 나올 수밖에 없다고 보고 있다. 엘리자베스 2세 여왕은 이에 올해 크리스마스 가족 오찬 모임을 취소하기로 했다.

영국의 상황이 악화일로로 치닫자 프랑스는 이번 주말부터 영국발 입국 규제를 강화한다. 유럽연합(EU) 국적자 혹은 프랑스 거주 영국인이 아닌 영국발 입국자는 관광, 출장 목적이 아닌 필수적인 사유가 있어야만 프랑스에 입국할 수 있다. 입국 대상은 강화된 방침에 따라 입국 24시간 이내 코로나19 검사 음성 확인서를 제출해야 한다. 입국 후에도 다시 검사 결과가 나올 때까지 최소 48시간 동안 자가 격리해야 한다.

오미크론이 영국을 넘어 조만간 유럽 내 지배종이 될 것이라는 우려에 이탈리아, 그리스 등 일부 EU 회원국들은 역내 국가에 대해서도 입국 규정을 강화하고 있다. 핀란드도 EU 회원국에서 오는 사람들에게 음성 증명서를 요구할지를 논의할 예정이다. 다만 각 회원국이 제각각 조치에 나서면서 혼선이 빚어지고 있다. 그자비에 베텔 룩셈부르크 총리는 이날 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 정상회의에서 "국경을 닫는 것은 어떤 경우에도 해법이 아니다"고 목소리를 높였다.

