‘변곡점에서 본 하이브리드 소통의 현재와 미래’ 주제

한국소통학회(회장 유상건)는 18일 서울 중구 정동 한국언론진흥재단 미디어교육원에서 ‘한국소통학회 창립 20주년 기념·2021 가을철 정기학술대회’를 개최한다.

학술대회 대주제는 ‘변곡점에서 본 하이브리드 소통의 현재와 미래’이다. 학술연구 발표 세션 다섯 개, 대학원 세션 두 개, 북 토크 세션, 조직의 소통방식을 라운드 테이블 등 총 아홉 개 세션으로 구성됐다.

한국소통학회는 2001년 11월 스피치 커뮤니케이션학회로 창립된 이래, 올해로 창립 20주년을 맞이했다. TV토론 및 유권자 교육, 정치커뮤니케이션, 통일과 다문화, 미디어스포츠, 메타버스 등으로 그 연구영역을 확대하고 있다.

