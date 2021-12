2020년 서울시정 한 눈에…서울역사편찬원, '2020 서울 시정일지' 발간

서울시정을 정리한 시정일지 발간

[아시아경제 임철영 기자] 서울역사편찬원이 2020년도 서울의 시정 및 통계자료를 모아 '2020 서울 시정일지'를 발간했다고 17일 밝혔다.

이번에 발간한 '2020 서울 시정일지'는 2020년 한 해 서울의 시정현황을 담은 자료다. 서울역사편찬원에서는 1972년부터 매년 서울의 시정자료를 모아 시정주요일지를 편찬해 왔으며, 2015년도부터는 월별 통계자료, 일별 날씨, 주요 뉴스 등을 추가한서울 시정일지를 편찬하고 있다.

지난해에는 ‘코로나19’로 인해 많은 변화가 있었다. 시정일지에 수록된 통계자료에 따르면 ‘코로나19’의 대유행으로 인해 비임금근로자, 즉 자영업자의 70.5%가 휴업을 하거나 영업시간을 단축했고 이는 매출 감소로 이어졌다. 이를 반영하듯 ‘코로나19’로 인한 서울시민의 우울감은 10점 만점에 전체 평균 6.19점이며, 우울감의 주요 원인으로는 ‘감염에 대한 막연한 불안감’(52.4%, 이하 1+2순위 종합결과), ‘외출자제로 인한 갑갑함’(43.4%), ‘코로나19 관련 언론 보도’(29.5%) 순으로 이어졌다.

일상생활에서도 큰 변화가 있었다. 서울 시민들이 생각하는 ‘코로나19 이전과 비교한 일상생활’의 변화로는 ‘배달음식 이용 횟수의 증가’가 74.1%로 가장 높게 나타났다. 이어서 ‘메신저 사용량’의 증가가 67.9%, ‘온라인 장보기 횟수’가 67.4%, ‘가족과 함께하는 시간’의 증가가 56.4% 순으로 이어졌다. 이외에도 코로나19 발생 이후 여가활동의 변화로 2019년 대비 실내 활동이 증가한 반면 외부활동은 감소하고 있었던 점이 주목된다.

시정일지에는 2020년도 서울시의 조례, 고시, 공고 등을 기록한 서울시보를 함께 수록했다. 서울역사편찬원 홈페이지에서는 시정일지를 전자책(e-book)으로 서비스하고 있다. 시정일지는 비매품이며 책에 대한 더 자세한 내용은 서울역사편찬원 또는 서울시 내 공공도서관에서 확인할 수 있다.

