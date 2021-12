홍준표 "나쁜놈들 전성시대… 범죄자들의 역대급 비리 대선" 혹평

[아시아경제 나예은 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보의 경쟁을 두고 "범죄 혐의자들끼리의 역대급 비리 대선"이라고 일갈했다.

홍 의원은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "자고 일어나면 여야 후보 진영, 본인, 가족 비리가 서로 물고 물리는 범죄 혐의자들끼리의 역대급 비리 대선이 진행되고 있다"고 말했다.

이어 "여야 후보들의 정책도 여야 구분 없이 퍼주기 선심성 공약에다가 이젠 문정권과 차별이 있는 새로운 정권을 세우려고 하는 것은 포기하고 특정 이익집단에 영합하는 짜깁기 공약만 난무하고 있다"고 지적했다.

그는 이번 대선에 대해 "누가 더 좋은 후보인가를 고르기보다 누가 덜 나쁜 후보인가를 골라야 하는 나쁜놈들 전성시대가 됐다"며 "피장파장인 후보들끼리 서로 손가락질하는 역대급 비리 대선을 만든 점에 일말의 책임감을 느끼면서 오늘도 망연자실 하는 하루를 보냈다"고 토로했다.

이어 "이제 그만 좀 하시라. 꿈과 희망이 있는 대한민국 미래비전을 보여달라"고 호소했다.

한편 최근 여야 대선후보의 가족을 둘러싼 의혹이 연일 터져 나오고 있다. 윤 후보는 이날(16일) 배우자 김건희 씨의 허위 이력 논란과 관련해 "기대하는 눈높이에 미흡한 점에 대해 국민께 늘 죄송하다"고 밝혔다.

이 후보 역시 같은 날 아들의 불법 도박 의혹에 대해 "제 아들의 못난 행동에 대해 실망하셨을 분들께 아비로서 아들과 함께 머리 숙여 사과드린다"며 고개 숙였다.

