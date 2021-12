밝은안과21병원 '초록우산 산타원정대 캠페인' 500만원 후원

저소득가정 아이들에 난방비·크리스마스 선물비로 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 밝은안과21병원(대표원장 윤길중)이 16일 초록우산어린이재단 광주지역본부(본부장 김은영)가 주관하는 ‘2021 초록우산 산타원정대 캠페인’에 참여해 후원금 500만원을 전달했다.

산타원정대 캠페인은 초록우산어린이재단이 지난 2007년부터 매년 진행해온 위드산타 캠페인의 일환이다.

연말을 맞아 경제적·사회적 어려움을 겪고 있는 저소득가정 아이들에게 난방비 및 크리스마스 선물비로 전달된다.

윤길중 대표원장은 “평소에도 힘든 사회적 소외계층들이 코로나19로 더 어려움에 처해 안타깝다”며 “소외계층 중에서도 더 취약할 수밖에 없는 아이들이 조금이라도 더 따뜻한 연말을 날 수 있기를 바라는 마음에 이번 후원에 참여하게 됐다”고 밝혔다.

한편 밝은안과21병원은 이번 후원 이전에도 저소득층 아동 대상 무료사시수술 지원, 취약계층을 대상으로 한 백내장수술 지원, 책상없는 아이 0% 만들기, 따뜻한 명절나기 설선물세트 후원 등 각계각층을 아우르는 사회사업에 꾸준히 동참해왔다.

