<㈜두산>

◇신규임원 승진

△김정탁 △박진위 △이준호 △이한 △이현규 △정진영 △홍인재

<두산밥캣>

◇신규임원 승진

△박병준 △정종우 △현성덕 △브래들리 클라우스 △크리스토퍼 니퍼 △라이언 델러호이드

