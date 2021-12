한구광기술원, 전기차 가공용 청색레이저 국산화 성공

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국광기술원(원장 신용진)은 세계적인 수준(500W 이상)의 산업용 청색레이저(Blue, 450nm) 모듈 국산화에 성공했다고 16일 밝혔다.

한국광기술원 레이저연구센터 한수욱 박사팀은 지난 해 4.5kW 광섬유연결레이저 국산화에 이어서, 최근 세계적으로 이슈가 되고 있는 산업용 고출력 청색레이저를 개발했다(사진1, 2).

한 박사팀이 개발한 청색레이저는 세계최고 수준인 500W급 광섬유연결 450nm 광원모듈(크기: 높이 685mm, 19" Rack 15U사이즈, 레이저 냉각기 및 QBH용 냉각기 내부 포함, 사진3)로, 세계 최초로 냉각장치 일체형 구조를 채택했다.

이번에 개발한 기술은 미국, 독일 등 레이저 강국에서만 보유한 산업용 고출력 레이저분야의 최신 기술로, E-Mobility (이차전지 및 전기차 생산)분야에서 가장 각광을 받고 있는 레이저 기술이다.

그동안 산업용 레이저는 적외선 및 녹색 파장의 레이저를 사용했으나, 낮은 에너지 흡수로 인해 알루미늄이나 구리, 황동 등 비철금속을 가공하는 데 한계가 있었다.

이번에 개발한 청색 레이저는 높은 에너지 흡수 특성을 사용함으로써 경량화 금속에 대한 획기적인 가공 성능(기존 광섬유레이저 대비 9배 이상의 성능, 사진4)을 확보하게 됐다.

한국광기술원 신용진 원장은 “수입에 의존해 온 레이저광원을 국산화하는데 지난 10년간 역량을 집중해 온 결과가 최근 성공으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 레이저 국산화를 통해 국내 기업들이 국제 경쟁력을 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이상테크 김선주 대표는 “한국광기술원의 산업용 청색레이저 기술은 세계적으로 처음 적용한 냉각수 일체형 구조로, 산업계에서 바로 적용할 수 있는 정도로 완성도가 높다”며, “국내기업의 부품을 적용하여 성공적으로 개발된 것에 대해 광기술원에 매우 감사드린다.”고 밝혔다.

한국기계연구원 (원장 박상진) 레이저기술산업화연구단의 서정박사팀은 “이번에 개발된 고출력 청색레이저 기술을 접목한 산업용 레이저 장비의 조기 상용화를 추진할 예정”이라고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr