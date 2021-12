[아시아경제 문혜원 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 148,000 전일대비 3,500 등락률 +2.42% 거래량 582,265 전일가 144,500 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]컴투스, 내년이 더 기대된다주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close 는 성과보상 지급 대상자에게 자기주식을 교부하기 위해 자기주식 300주를 주당 14만4500원, 총 4335만원에 처분 결정했다고 16일 공시했다.

처분 예정기간은 이날이며, 처분은 회사의 자기주식 계좌에서 개인 증권계좌로 이체된다.

