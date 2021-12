이주열 "기준금리, 대외 아닌 국내 요인에 맞춰야…美에 끌려가지 않아"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 이주열 한국은행 총재는 16일 "(통화정책은) 대외 요인보다 국내 요인에 맞춰 하는게 맞다"고 말했다.

이 총재는 이날 ‘물가안정목표 운영상황 점검 보고서’ 관련 기자간담회에서 '향후 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정이 국내 통화정책에 미치는 영향'을 묻는 질문에 "저희가 움직일 수 있을 때 미리 움직였기 때문에 연준의 (정상화) 속도에 따라 피동적으로 끌려갈 리스크가 없다"며 이같이 답했다. 그러면서 "한은이 선제적으로 움직인 것이 정책운용에 있어 여러 가지 유연성을 확보하는 데 상당히 도움이 됐다"고 덧붙였다.

연준의 통화정책 정상화가 국내 금융시장에 미치는 영향에 대해서는 "오늘 발표한 연준의 통화정책 속도가 그대로 이뤄지고, 시장 예상을 벗어나지 않는다면 국내 금융시장에서 급격한 변동은 있지 않을 것으로 본다"고 말했다.

아울러 이 총재는 지난달 25일 금융통화위원회 이후 통화정책 기조에 변화가 없다는 점을 재확인했다. 그는 "금통위 후 3주 정도 지나 유의해서 봐야 할 변화라면 코로나19 확산세인데, 그 영향이 어떻다고 말하기는 아직 어렵다"고 신중한 입장을 보였다. 이어 "연준의 통화정책 정상화도 영향을 좀 주겠지만, 국내 경기 상황을 종합적으로 볼 때 금리 정상화를 계속 끌고 가겠다는 종래의 기조는 변화가 없다"고 거듭 밝혔다.

