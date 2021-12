니카라과, 대만 단교 이어 FTA도 폐기

[아시아경제 조유진 기자] 니카라과가 최근 대만과 단교하고 중국과 수교한 데 이어 대만과의 자유무역협정(FTA)도 폐기하기로 했다.

스페인 통신사 EFE통신에 따르면 니카라과 의회는 14일(현지시간) 2006년 대만과 체결한 FTA를 폐기하기로 의결했다.

양자간 교역 규모는 지난해 기준 1억6640만 달러(약 1976억원)로, FTA 체결 직후인 2007년 이후 220% 급증했다. 또 지난해 기준 니카라과는 대만과의 무역에서 수출(1억4350만달러)이 수입(2280만달러) 보다 크다.

니카라과 정권은 지난 10일 대만과 외교관계를 끊고 중국과 수교했다. 부정선거를 통해 임기를 연장한 다니엘 오르테가 정권이 미국의 제재로 경제적 어려움이 예상되자 원조를 얻기 위해 중국과 손을 잡은 것이라고 외신들은 분석했다.

니카라과의 단교 발표로 대만과 외교 관계를 맺고 있는 국가는 온두라스와 과테말라를 포함해 총 14국으로 줄었다.

니카라과 정부는 단교 당시 수도 마나과에 있는 대만대사관 직원과 가족 등 52명에게 2주 후인 오는 23일까지 떠나라고 통보했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr