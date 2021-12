현대엔지니어링, 이산화탄소 포집·자원화 설비 완공 "탄소중립 실현"

이산화탄소 포집·처리 통한 자원화 특허기술 확보

현대제철 인천공장 내 이산화탄소 포집·자원화 설비 완공

2023년부터 이산화탄소 하루 100톤 규모 사업화 추진

모든 탄소 배출 사업장 적용 가능, ESG 경영 확산 기여

현대엔지니어링은 현대제철 인천공장 부지에 ‘이산화탄소 포집 및 자원화 설비’를 완공하고 실증 단계에 돌입했다고 16일 밝혔다. 이는 탄소 포집 및 자원화(CCU·Carbon Capture and Utilization) 기술을 활용해 이산화탄소를 줄이는 동시에 수소, 탄산염 등을 생산해 자원화하는 친환경 플랜트 사업이다.

이번 설비는 ‘금속-이산화탄소 특허기술’을 보유한 에너지화학분야 연구기업 GT사와 함께 진행되는 것으로 현대제철 인천공장에서 이산화탄소를 공급받아 수소, 전기, 탄산염을 생산하는 시스템이다. 특히 GT사가 기존 1kW급으로 진행했던 연구단계에서 상업화 수준이 가능한 10kW급 규모로 발전시켜 실증화가 진행되고 있다. 이를 통해 하루 3.2톤의 이산화탄소를 투입 시 수소 72㎏, 탄산염 7.2톤 생산이 가능할 것이라는 게 회사 측 설명이다.

또 현대엔지니어링은 이번 실증 사업을 완료한 후 2023년부터는 300kW급 이상의 상용화 플랜트에 대한 투자 및 운영을 할 계획이다. 중장기적으로는 대규모 이산화탄소 포집, 처리가 가능한 1MW급의 시스템 기술 개발을 목표로 하고 있다. 이 시스템을 적용하면 탄소 중립에 기여함은 물론이며, 향후 탄소세 절감 및 탄소배출권 확보를 통해 ESG 경영체계 구축에도 큰 도움이 될 것으로 전망된다.

현대엔지니어링은 이외에도 이산화탄소 포집, 탄산염 처리 및 저장, 기타 유틸리티 및 부대설비에 대한 패키지를 개발해 국내 및 해외로 일괄 EPC 제품 공급에 나서며, 자체 공장 투자를 통한 운영사업으로 사업 영역을 확대할 예정이다.

앞서 현대엔지니어링은 글로벌 ESG 경영 확산, 탄소중립시대 도래에 대비해 ESG기반 친환경 신사업의 발굴과 개발을 적극 추진해왔다. 특히 올해 7월에는 조직개편을 통해 CO2 자원화, 청정수소 생산, 차세대 소형원자로 및 환경 자원순환 사업 등의 신사업을 전담하는 G2E(Green Environment & Energy) 사업부를 출범시키고, 지속적인 기술개발 및 적극적인 투자를 추진해 왔다.

현대엔지니어링 관계자는 "탄소중립시대를 맞아 이산화탄소 배출량 감축이 필요한 화학공장, 발전소, 제철소 등 거의 모든 산업분야에 적용이 가능하다"며 "GT사의 원천기술과 화공플랜트 분야의 다양한 설계, 시공 경험을 보유한 현대엔지니어링의 기술력이 결합돼 ESG 기반의 시너지를 창출할 것으로 기대한다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr