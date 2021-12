홍준표 "운명 어떻게 바뀔지 아무도 알 수 없다"

"가짜 인생 판치는 대한민국 됐다"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 16일 "운명이 또 어떻게 바뀔지 아무도 알 수 없다"며 의미심장한 글을 남겼다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "사람의 운명이라는 것은 아무도 예측 하기 어렵다"며 이같이 말했다.

그는 "2012년 7월 총선에서 처음으로 낙선하고 쉬던 중 손석희 JTBC 사장의 요청으로, 주말 정치토크 '홍준표의 라이브쇼' MC를 하기로 했다"고 말문을 열었다.

이어 "예고편까지 찍었지만 갑자기 경남지사 보궐선거가 생기는 바람에 고심 끝에 이를 포기하고 경남지사에 출마한 일이 있었다"고 과거를 회상했다.

홍 의원은 "그때 방송인의 길로 나섰으면 내 운명이 어떻게 바뀌었을까 하는 생각을 요즘 종종 하게 된다"며 "온갖 갈등과 증오의 현장인 지금보다는 더 마음이 편해지지 않았을까 하는 아쉬움도 남아 있다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

아울러 "그러나 이게 내 운명인가 보다 하고 지내고는 있지만, 그 운명이 또 어떻게 바뀔지 아직도 알 수 없다"고 덧붙였다.

끝으로 그는 "가짜 인생은 살지 말아야겠지요"라며 "가짜 인생이 판치는 대한민국이 되어 버렸다"고 덧붙였다. 이는 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자인 김건희 씨의 허위 경력 의혹 등을 겨냥한 발언으로 보인다.

앞서 홍 의원은 지난 14일 윤 후보 측이 김 씨의 허위 경력 논란에 대해 '결혼 전 있었던 일인데 왜 문제 삼느냐'는 입장을 내놓자 "납득이 안 되는 핑계만 만연한 세상"이라고 지적한 바 있다.

그는 자신이 만든 청년 커뮤니티 '청년의꿈'의 청문홍답(청년이 묻고 홍이 답한다)에서 '김 씨가 잘못을 뉘우치기는커녕 당당하다'는 질문에 "만약 결혼 전 일이라고 모두 납득된다면 공직 전에 있었던 이재명 더불어민주당 대선 후보의 전과 4범은 모두 용서해야 하느냐"고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr