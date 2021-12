광주 서구, 좋은이웃 밝은동네 ‘으뜸상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(청장 서대석)가 ‘2021 좋은이웃 밝은동네’ 좋은이웃 부문 으뜸상에 안해옥씨(화정4동 주민자치회장)가 선정됐다.

16일 서구에 따르면 ‘좋은이웃 밝은동네‘는 광주방송문화재단과 광주광역시가 공동으로 주관해 지역사회를 위해 봉사하며 살맛나는 고장 만들기에 앞장선 개인과 단체에게 주는 상이다.

올해는 코로나19 확산 방지 및 극복을 위한 노력을 통해 건전한 사회문화 확산과 행복하고 희망찬 광주공동체 구현에 이바지한 개인과 단체가 선정됐다.

좋은이웃 부문 으뜸상으로 선정된 안해옥씨는 지난 2013년부터 서구 화정4동 주민자치위원회 위원으로 마을활동에 참여해 현재 주민자치회장으로서 주민자치를 위해 헌신하고 있다.

지난 2015년 서구 주민주도형 좋은 마을만들기 사업으로 ‘화사한 마을극단’ 마을공동체를 구성해 매년 시민연극제 참여도 이끌어왔다.

특히 올해 코로나19 확산으로 주민자치 및 마을활동에 제약이 따르게 되자 온라인 유튜브 채널을 활용하여 주민총회를 개최하고 마을 공익 광고를 기획하고 제작해 주민 간의 원활한 소통과 공동체 활성화에 이바지하고 있다.

화정4동 염주먹자골목 주·정차 문제해결을 위한 배려주차존 아이디어를 발굴하고, 직접 현장을 돌아다니면서 캠페인을 추진하는 등 마을문제의 해결을 위해 노력을 기울여 왔다.

서구 관계자는 “이번 수상은 마을 주민의 지역공동체를 위한 애정과 헌신으로 얻은 값진 결과물이다”며 “앞으로도 주민들이 자발적이고 적극적인 지역공동체 활동을 할 수 있는 환경을 조성하기 위해 물심양면으로 지원하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr