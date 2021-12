겨울방학, 우리 아이에게 '메타버스'를 가르치자

국립어린이과학관, 다음달 집중 캠프 운영

제페토 등 메타버스 플랫폼 이용해

22일부터 모집, 온라인 수업으로 진행

[아시아경제 김봉수 기자] 국립어린이과학관은 겨울 방학을 맞아 메타버스(확장가상세계)에 대한 어린이들의 접근성과 활용도를 키우고, 인공지능(AI), 코딩 및 기후변화 등 미래 시대가 필요로 하는 디지털 과학 소양까지 한꺼번에 배우고 체험할 수 있는 '메타버스 겨울방학 집중캠프' 운영한다고 16일 밝혔다.

모든 프로그램은 실시간 온라인 수업으로 진행된다. 다음달 11일부터 2월18일까지 2개월간 3기수(프로그램별로 4~8차시 과정)에 걸쳐 운영된다. 어린이 1인과 학부모 1인이 함께 참여 가능하며, 수강생 모집은 국립어린이과학관 홈페이지에서 오는 22일(수) 오후 2시부터 시작된다.

이번 캠프에서는 국내·외의 대표적인 메타버스 플랫폼인 제페토, 게더타운 및 로불록스를 활용할 계획이며, 먼저 제페토맵을 통해서는 나만의 독창적인 아바타를 만들어 본다. 최근 오픈한 국립어린이과학관 월드를 방문해 과학을 게임처럼 즐길 수 있는 다양한 액티비티 존들을 체험해 볼 수 있다.

특히 미래의 지구온난화를 막기 위한 ‘AI 기반 OX 퀴즈’를 풀어보면서 AI 학습구조에 대한 기본적 이해와 향후 인간이 주도하는 AI와 인간의 관계성을 배워볼 수 있는 ’인공지능 플러스 제페토 체험교실‘이 준비돼 있다. 게더타운 교실에서는 기후변화를 주제로 3편의 과학동화를 탐구하는 ’게더타운 속 기후변화 동화 이야기‘ 그리고 로불록스 교실에서는 나만의 독창적인 로불록스 게임을 루아코딩으로 직접 코딩해보는 ’내가 만드는 로불록스 게임’ 등 3개의 메타버스 교육 프로그램이 각각 운영될 계획이다.

