BMW그룹코리아, 청라 신규 R&D 센터 건립 업무협약

청라 도시첨단산업단지 내 약 5000㎡ 부지

獨 본사와 자율주행-전기차 등 미래 모빌리티 분야 연구 수행

[아시아경제 유제훈 기자] BMW그룹코리아는 지난 15일 인천 남동구 인천광역시청에서 인천시, 인천경제자유구역청(IFEZ)과 신규 BMW 연구개발(R&D) 센터 건립을 위한 양해각서를 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 현재 인천 중구 소재 영종도 드라이빙센터에 있는 BMW R&D센터를 청라국제도시로 확장 이전하는 내용을 담고 있다. 체결식엔 박남춘 인천시장, 이원재 인천경제자유구역청장, 디터 스트로블 BMW그룹코리아 R&D 총괄 등 관계자들이 참석했다.

BMW R&D센터 코리아는 청라 IHP 도시첨단산업단지 내 5295㎡ 부지에 내년 착공하며, 오는 2023년 완공할 계획이다. 이곳에선 독일 본사와 함께 자율주행, 커넥티비티, 전기화 기술 등 미래 모빌리티 분야의 연구를 수행하게 된다. 제품개발은 물론 시험 및 검사 등을 수행할 테스트 시설까지 구비되며 인력 확대에 따른 국내 고용창출 효과도 예상된다. 이외 함께 건립되는 테스트 랩 시설에는 차량 인증 및 전동화 기술 검증을 위한 별도의 공간과 장비도 갖춰진다.

박 시장은 "앞으로도 우수한 기술력을 보유한 자동차 부품 기업의 글로벌 R&D 협력관계가 확대돼 인천시가 미래 모빌리티의 첨단 기술 허브로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

디터 스트로블 총괄도 "인천 청라에 새로 건립될 BMW R&D 센터는 전동화, 자율주행, 디지털 기반의 미래 모빌리티 기술 개발이 이뤄지는 상징적인 곳"이라며 "독일 본사 및 우수한 한국 기업들과 협업하고 국내 기업들이 글로벌 시장으로 진출할 수 있는 기회도 창출할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

한편 BMW R&D센터 코리아는 미국, 중국, 일본, 브라질에 이어 전 세계 5번째로 설립됐다. 지난 2019년엔 그룹 주요 임원들이 내한해 한국 R&D 센터 확장을 위한 로드맵을 발표하기도 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr