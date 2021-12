카카오뱅크 “오픈뱅킹 계좌 등록하고 춘식이 캘린더 받아가세요”

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크는 오픈뱅킹 서비스 확대를 기념해 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

카카오뱅크는 최근 모바일 애플리케이션(앱)의 첫 화면에서 오픈뱅킹 서비스를 이용할 수 있도록 고객 접근성을 강화하고, 다른 금융회사 계좌 간 이체가 가능하도록 서비스를 확대했다. 카카오뱅크는 이달 29일까지 오픈뱅킹 서비스를 통해 본인 명의의 다른 금융사 계좌를 1개 이상 등록 완료한 고객을 대상으로 3000명을 추첨해 2022년 춘식이 캘린더를 제공할 계획이다.

카카오뱅크 오픈뱅킹 서비스를 이용하고 있지 않은 고객이라면, 카카오뱅크 모바일 앱 이벤트 페이지 내 '참여하기' 버튼을 통해 다른 금융회사 계좌를 등록하면 이벤트 참여가 완료된다. 이미 다른 금융회사 계좌를 등록해 오픈뱅킹 서비스를 이용하고 있는 고객은 이벤트 페이지에 접속해 '참여하기' 버튼만 누르면 바로 응모가 가능하다.

이와 함께, 카카오뱅크는 이벤트 내용을 카카오톡·페이스북을 통해 공유하는 고객 중 1000명을 추첨해 커피 쿠폰을 선물한다.

카카오뱅크 관계자는 "고객에게 보다 편리해진 오픈뱅킹 서비스를 알리고자 이벤트를 준비했다"며, "앞으로도 고객의 이롭고, 즐거운 금융생활을 위해 노력할 것"이라고 전했다.

