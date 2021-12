바다 속에 미래공간 있다 … 울산시, ‘울산 해저도시 개발’ 시동

해수부 ‘2022년 해저공간 창출·활용 기술개발 사업’ 공모 참여



한국해양과학기술원·한국해양대·울주군·서생면어촌계 연합체

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에 ‘해저도시’를 개발하는 사업이 시동을 걸었다.

울산시는 여러 관계 기관과 함께 ‘울산 해저도시 건설’을 추진하기 위해 2022년 해양수산부의 관련 사업 공모에 참여키로 결정했다.

울산시는 16일 오전 11시 시청 상황실에서 울주군과 한국해양과학기술원, 한국해양대학교, 서생면 어촌계장협의회, 울주군 어선어업협의회 등 6개 공공기관·대학·단체와 ‘해저공간 창출·활용 기술개발 사업 업무협약’을 체결한다.

해양수산부는 내년 초 ‘해저공간 창출·활용 기술개발 사업’을 공모할 계획이다.

이 사업의 총사업비는 467억원이다. 기술목표는 ‘수심 50m, 5인 체류’, 실증목표는 ‘수심 30m, 3인 체류’를 목표로 2022년부터 2026년까지 기술개발이 이뤄진다.

협약서에 따르면 6개 공공기관·대학·단체는 △해저공간 설계, 시공 원천기술 개발 △ 해저공간 운영, 유지관리 원천기술 개발 △해저공간 구조 테스트베드 설치 및 실증 △인프라 공동 활용과 인적 교류, 해양과학문화·교육 콘텐츠 개발 △해저공간 창출·활용 개발기술의 실용화와 테스트베드 지역 산업 연계활용 등 사업에서 협력한다.

‘해저공간 창출·활용 기술개발 사업’은 해저 거주를 위한 설계와 시공기술, 운영과 유지관리 기술, 해저공간 구조 테스트베드 설치와 검증이 주요 내용이다.

울산 연안은 재해와 지반, 수질안전성 등 해저공간 테스트베드 실증을 위한 입지조건이 뛰어난 것으로 평가된다. 세계적 조선해양플랜트 중심도시로 해양 신기술 개발과 상호협력이 가능한 장점을 갖추고 있다.

앞서 울산시는 한국해양과학기술원, 한국해양대학교 등 16개 기관과 참여의향서(LOI)를 체결했다. ‘미래 해저공간 건설 타당성 검토연구’와 ‘미래형 해양연구시설 조성을 위한 심포지엄‘을 하는 등 해저도시 개발에 뛰어들었다.

이번 사업에는 건설·중공업, 정보통신기술 분야 기업과 울산시와 울주군, 한국해양대학교, 한국해양과학기술원, 한국항공우주연구원, 선박해양플랜트연구소, 울산연구원 등 총 28개 기관이 참여의향서를 제출해 민·관·학·연이 공동으로 사업을 추진할 계획이다.

또 서생면 어촌계장협의회와 울주군 어선어업협의회 등 어업인 단체에서도 유치신청서를 제출하는 등 주민도 유치를 희망하고 있다.

울산시 관계자는 “해저도시를 향한 기술개발로 친환경 고부가가치 신산업을 창출하고, 해양문화와 미래 먹거리를 누릴 수 있는 어촌공간을 만들 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr