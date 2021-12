“오픈랜 생태계 조성한다” LG유플러스, 장비 실증 결과 발표

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 미래 네트워크와 6G 생태계 핵심 기술인 개방형 무선 접속망 '오픈랜'의 연구성과를 공개했다.

LG유플러스는 '오랜 얼라이언스(O-RAN Alliance)'가 주최하는 제3회 글로벌 플러그페스트 행사에 한국 대표로 참여해 오랜 규격을 만족하는 5G 오픈랜 장비 실증 결과를 발표했다고 16일 밝혔다.

오픈랜은 기지국 등 무선통신장비의 하드웨어와 소프트웨어를 분리해 제조사간 호환성을 확보하고 서로 다른 제조사 장비 간 상호 연동이 가능하게 해주는 표준기술을 말한다. 주로 개방형 프론트홀과 하드웨어 비용 절감을 위한 범용서버를 사용하고 가상화된 분산장치(DU), 중앙장치(CU), RAN 지능형 컨트롤러 등으로 구성된다.

LG유플러스는 향후 미래 네트워크와 6G 생태계 확대를 위한 핵심기술이 될 것으로 예상되는 오픈랜 관련 연구를 진행하고 있다. 현재 초기 단계인 오픈랜 관련 기술의 완성도를 검증하는데 주력하고 있다. 이를 위해 올해 초 글로벌 200여개 기업과 연구기관이 참여하고 있는 오랜 얼라이언스에 합류한 바 있다.

LG유플러스는 오랜 얼라이언스의 3차 글로벌 '플러그페스트'에 한국 대표 주관사 자격으로 국내 통신사 중 유일하게 참여했다. 플러그페스트는 오랜 얼라이언스 회원사들이 참여해 각 국가별 규격 표준화와 장비 호환성 시험 결과를 공개하는 국제 행사다.

이에 앞서 LG유플러스는 서울 마곡사옥에 국내 제조사인 다산네트웍솔루션즈의 장비와 해외 오픈랜 장비 공급업체인 알티오스타·라쿠텐심포니, NEC, 키사이트테크놀로지스, 인텔 등 국내외 파트너사와 함께 5G 오픈랜 기술검증을 위한 테스트베드를 구축했다.

LG유플러스는 클라우드 기반 가상화 기지국 장비와 5G 단독모드(SA) 오픈랜 시스템 검증에 성공했다. 이번 검증은 온라인 회의와 메신저 등 비대면 커뮤니케이션을 통해 진행했다.

이상헌 LG유플러스 NW선행개발담당은 "LG유플러스가 한국 통신업계를 대표해 오픈랜관련 글로벌 행사인 플러그페스트에서 실증 결과를 발표함으로써 한국이 글로벌 오픈랜 생태계 조성에 기여하고, 국내 오픈랜 생태계를 확대할 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

