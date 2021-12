원티드랩, 채용연계형 해커톤 '해, 커리어' 성료

취업준비생 대상 지난 10월부터 6주간 진행…총 370개 팀, 1500명 참가

[아시아경제 김종화 기자] 취업준비생을 위한 6주간의 IT오디션에 이어 대규모 인턴 채용이 시작됐다. 인공지능(AI) 기반의 커리어 플랫폼 원티드를 운영하는 ㈜원티드랩은 '해, 커리어' 해커톤을 성황리에 마쳤다고 16일 밝혔다.

이번 '해, 커리어'는 IT 서비스 기획 및 개발에 관심 있는 취업준비생을 대상으로 '위드 코로나 시대, 대학생을 위한 앱 서비스' 개발을 미션으로 했다. 평가와 심사에는 △우아한형제들 △야놀자 △틱톡 △라인프렌즈 △에이블리 △원티드랩 등 업계 최고의 IT 기업 실무진들이 참여했다.

대회는 지난 10월부터 6주간 진행됐다. 총 370개 팀, 1500명이 참가해 50개 팀이 예선을 통과했으며, 4개 팀이 최종 결선에 올랐다. 총상금 규모는 1억원으로 △1등팀 3000만원 △2등팀 1000만원 △3등, 4등팀 각 500만원이 주어졌다.

치열한 경쟁을 뚫고 최종 결선에 진출한 팀은 △상한가 △스페이서(spacer) △어? 금지 △징스(Jinx) 팀이다. △상한가 팀은 재학생이 직접 학교 주변 식당 리뷰를 작성하는 대학교 기반 맛집 추천 앱 '캠퍼스 닷(Campus Dot)'을 △스페이서(Spacer) 팀은 동아리 운영과 활동을 돕는 통합 플랫폼 '크루 스페이스(Crew Space)'를 선보였다. △어? 금지 팀은 축제 현장을 생생하게 공유하고 학생들의 부스 참여를 유도하는 대학교 축제 전용 플랫폼 ‘유니부스(Unibooth)’를 △징스(Jinx) 팀은 대학생 아티스트와 소비자를 연결하는 숏폼 기반의 공연 홍보 펀딩 플랫폼 '싱크(sinc)'를 발표했다.

최종 결선에 오른 4개 팀을 비롯해 상위 20%의 우수 참여팀 전원에게는 원티드 이력서에 1년간 노출되는 '뱃지(골드·실버·브론즈)'가 제공됐다. 뱃지는 참가자의 우수한 역량을 드러내 원티드 내 채용 공고 지원 시 지원자의 경쟁력을 높이는 데 도움을 줄 수 있다.

결선에 오른 한 참가자는 "이번 해커톤 프로젝트를 하면서 밤을 새도 즐거울 만큼 제가 개발을 진심으로 좋아한다는 사실을 깨닫게 됐다"고 말했다. 또 다른 참가자는 "실무자 멘토링을 통해 막연했던 현업의 세계를 알게 됐고, 서비스 기획자로서의 미래를 좀 더 구체적으로 그릴 수 있게 됐다"고 소회를 밝히기도 했다.

심사와 멘토링에 참여한 김세훈 원티드랩 공동창업자 겸 신사업 총괄이사는 "이번 해커톤을 통해 대학생을 비롯한 취업준비생들의 뛰어난 잠재력과 가능성을 엿볼 수 있었다"면서 "원티드는 앞으로도 우수한 인재들이 자신의 실력을 발휘하고 커리어 성장을 할 수 있도록 응원할 것"이라고 전했다.

이번 결선 현장은 웹예능 영상으로 제작돼 tvN D STUDIO 유튜브 채널을 통해 공개된다. 오는 22일 티저 영상 공개에 이어 총 3편이 방송될 예정이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr