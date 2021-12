기재차관 "美 FOMC 결과 영향 제한적…금리상승 등 리스크, 취약계층 지원"(상보)

16일 거시경제금융회의 주재



"인플레이션·오미크론 변이 등 리스크 대응"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 이억원 기획재정부 제1차관이 16일 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 연방공개시장위원회(FOMC)에서 테이퍼링(자산매입 축소) 속도를 계획보다 2배 높이기로 결정한 데 대해 예상한 수준이라 국내 금융시장에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 진단했다. 다만 금리 상승 등 여러 리스크가 소상공인과 저소득층 등 우리 경제의 취약계층에 더 큰 어려움으로 다가올 수 있는 만큼 정부의 정책 대응 노력을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

이 차관은 이날 서울 중구 명동 은행회관에서 거시경제금융회의를 주재하고 "이번 FOMC 결과가 국제금융시장의 예상에서 크게 벗어나지 않으며 연준발 불확실성이 해소됨에 따라, 국내 금융시장에 미치는 영향도 제한적일 전망"이라고 진단했다. 그는 "연준의 테이퍼링이나 금리 인상에 관한 예측이 상당 부분 시장에 선반영됐고, 우리나라를 포함한 주요 신흥국들이 선제적으로 금리 인상을 단행한 점도 충격을 완충할 요인"이라고 분석했다.

세계적인 인플레이션, 코로나19 오미크론 변이 바이러스 확대 등 리스크 요인이 즐비한 만큼 취약계층에 대한 정책 지원을 강화해나가겠다고 밝혔다. 그는 "글로벌 인플레이션이나 변이 바이러스 등 리스크 요인들이 전개되는 과정에서 불확실성이 확대되고, 여기에 중국 헝다 그룹의 디폴트 같은 국지적 이벤트들이 맞물릴 경우 국내외 금융시장의 변동성이 확대될 가능성도 배제하기 어렵다"고 설명했다. 그러면서 필요할 경우 이미 마련된 컨틴전시 플랜(비상계획)에 따라 시장안정조치를 선제적이고 신속하게 가동할 방침"이라고 덧붙였다.

앞서 연준은 15일(현지시간) 이틀 간의 FOMC 정례회의 후 내년 1월부터 자산 매입 축소 규모를 매월 150억달러에서 300억달러로 확대할 예정이라고 발표했다. 연준의 테이퍼링 종료 시점은 당초 내년 6월에서 3월로 앞당겨질 전망이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr