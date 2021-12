'온풍 기능' 탑재한 공기청정기…LG전자, '퓨리케어 에어로타워' 출시

희망온도 설정 가능하고 바람세기 10단계까지 조절

UV LED로 팬 살균…'CES 2022'서도 선보일 예정

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 기능과 디자인을 한층 강화한 신개념 공기청정팬 '퓨리케어 에어로타워'를 선보인다고 16일 밝혔다.

LG 퓨리케어 에어로타워는 공기청정 기능과 온·송풍 기능을 결합한 제품이다. 일반 공기청정기와 달리 정화한 공기를 희망 온도에 맞춰 원하는 풍량과 방향으로 보내준다. LG전자는 제품 하단부에 360도 방향으로 공기를 빨아들이는 '퓨리케어 360˚공기청정기'의 원통형 디자인을, 위쪽은 2개의 타워를 적용해 공기역학기술을 집약했다.

온풍 기능을 선택하면 에어로타워가 따뜻한 바람을 내보내 공간 온도를 높여준다. LG전자가 19㎡ 공간에서 자체 시험한 결과 20℃의 실내 온도가 9분 만에 약 5℃ 올라갔다. 16~30℃까지 1℃ 간격으로 희망 온도를 설정할 수 있어 환절기나 목욕 후에도 유용하게 사용할 수 있다.

송풍 기능은 바람의 세기를 10단계까지 조절할 수 있다. 또 ▲바람을 사용자 쪽으로 보내 쾌적한 환경을 조성하는 집중청정모드 ▲바람을 위쪽으로 보내 집중력이 필요한 상황에서 유용한 공간청정모드 ▲실내 공기질을 감지해 바람 세기를 알아서 조절해 주는 자동운전모드 등 다양한 편의 기능을 탑재했다.

LG전자는 신제품에 LG 생활가전의 위생 기능을 집약했다. LG 휘센 타워 에어컨의 UV나노 기능을 적용, 팬을 UV LED로 살균해 유해세균을 99.99% 제거한다. 국제공인시험인증기관인 한국화학융합시험연구원(KTR) 시험 결과 이 제품은 황색포도상구균, 폐렴간균, 표피포도상구균 등 유해균을 99.99% 제거했다.

퓨리케어 360˚공기청정기의 위생 기능도 탑재했다. 공기청정필터는 항바이러스·항균 효과는 물론 극초미세먼지를 비롯해 암모니아, 포름알데히드, 톨루엔, 아세트산, 아세트알데히드 등 5대 유해가스를 제거한다. 한국공기청정협회의 청정성능 CA(Clean Air)인증과 미세먼지 센서 CA인증, 한국천식알레르기협회 인증, 영국알레르기협회 인증도 모두 획득했다.

LG 퓨리케어 에어로타워는 샌드 베이지, 네이처 그린, 레드 우드, 크림 화이트, 클레이 브라운 등 오브제컬렉션 색상을 더해 집안 전체 인테리어와 조화를 이루도록 했다.

신제품의 청정면적은 18.4㎡(약 5.6평)다. 송풍 전용 모델과 온·송풍 겸용 모델이 있으며, 가격은 출하가 기준 109만9000원~129만9000원이다.

LG전자는 신제품을 이달 23일 출시한다. 출시에 앞서 16일부터 22일까지 LG전자 공식 홈페이지(www.lge.co.kr) 등 온라인에서 100대 한정 사전 판매를 진행한다. 또 이달까지 LG전자 공식 홈페이지에서 에어로타워 구매 후 리뷰를 남긴 고객에게는 추첨을 통해 40만원 상당의 사은품을 증정한다.

LG전자는 내달 5일(미국 현지시간 기준) 개막하는 CES 2022에서도 이 제품을 선보일 예정이다.

이재성 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장 부사장은 "한 집에서 여러 대의 공기청정기를 사용하는 트렌드에 따라 개인 생활공간을 위한 제품이 더욱 중요해지고 있다"며, "라이프 스타일 변화에 맞춰 차별화된 기능과 디자인을 갖춘 LG 퓨리케어 에어로타워가 차원이 다른 고객가치를 선사할 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr