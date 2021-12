SK브로드밴드, 초고속인터넷 커버리지 확대 신기술 개발

무선망 연결 광케이블 활용… 내년 기술 상용화로 커버리지 확대 기대

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드가 무선망 연결 광케이블을 활용해 초고속인터넷을 서비스할 수 있는 신기술 개발에 성공했다고 16일 밝혔다. SK브로드밴드는 이를 통해 자체 인프라 설비 구축이 힘든 지역에도 초고속인터넷 서비스 제공이 가능해 커버리지(서비스 제공가능지역) 확대가 기대된다고 전했다.

무선망에는 안테나, 중계기 등이 설치된 건물과 동 단위 통합 기지국 사이를 유선 광케이블로 연결하는 중계 구간이 있다. SK브로드밴드는 이 중계 구간의 설비를 통해 유선 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 무선 기지국을 연결한 유선(광케이블)을 활용하기 때문에 무선 품질에는 영향을 주지 않으면서 고품질의 유선 서비스 제공이 가능하다.

SK브로드밴드는 기술 구현을 위해 SK텔레콤과 디오넷, 옵텔라 등 통신·장비기업과 컨소시엄을 이뤄 유무선 주파수 간섭 문제를 해결해주는 ‘광 전달 부품’과 고객의 통신기기에 유선 연결을 지원하는 ‘유선 가입자망 단말’을 개발했다. 현재 SK텔레콤 기지국에 시범망 연동 및 검증을 진행 중이며, 내년 중 본격적인 상용화에 나설 계획이다.

최승원 SK브로드밴드 ICT 인프라 담당은 “SK텔레콤과 SK브로드밴드가 원팀이 돼 고품질 유선 서비스 시장을 확대할 수 있는 기반을 조성했다”며 ”앞으로도 SK텔레콤 및 다양한 중소기업과 협업을 통해 산업 생태계를 선도해 나갈 수 있도록 상생협력에 앞장서겠다“고 밝혔다.

