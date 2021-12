"국제적 망신"…'여성=젖소' 비유한 서울우유 광고에 외신도 주목

BBC "성차별주의·젠더감수성에 대해 논쟁 일으켜"

[아시아경제 나예은 기자] 여성을 젖소에 비유하는 광고를 올려 논란을 일으킨 서울우유 광고가 외신에도 소개됐다.

BBC는 15일(현지시간) '한국의 유제품 거대 기업이 논란을 일으킨 광고에 대해 사과했다'라는 제목의 기사를 보도했다. 이어 서울우유 측의 사과문과 영상 내용에 대해 설명했다.

BBC는 "광고 삭제 후에도 인터넷 이용자들이 다시 영상을 올리면서 회자하고 있다"며 영상을 세세하게 소개했다. 광고 영상도 링크를 걸어 볼 수 있게 했다.

매체는 "카메라를 든 남성이 외딴 지역을 배회하는 것으로 영상이 시작한다"며 "덤불 속에 남성이 숨어서 요가를 하는 여성을 촬영하며, 남성이 실수로 나뭇가지를 밟자 여성이 갑자기 젖소로 변한다"고 설명했다.

이어 "이 광고가 성차별주의와 젠더 감수성 문제에 대한 전국적인 논쟁을 일으켰다"며 "'비밀 카메라'라는 뜻의 '몰카(불법촬영)'가 한국 여성들을 대상으로 특히 문제가 됐다"고도 덧붙였다.

앞서 서울우유는 지난달 29일 여성을 젖소에 비유한 광고를 공개했다가 논란이 일자 9일 만에 삭제하고 사과문을 올렸다. 서울우유 측은 "영상 속 8명 중 2명만 여성이다. 청정 자연이나 친환경을 강조하려는 것이지 여성을 비하할 의도는 없었다"고 해명했다.

한편 BBC는 "지난 2003년에도 서울우유는 누드모델들이 서로에게 요구르트를 뿌리는 퍼포먼스를 선보였다가 마케팅 책임자와 모델들이 벌금형을 받은 바 있다"고 전했다.

