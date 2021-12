홍콩 40층 건물 화재로 1200여명 대피…최소 13명 부상(종합)

4시간여만에 갇혔던 이들 모두 구조

[아시아경제 기하영 기자]홍콩의 40층짜리 고층건물에서 15일 화재가 발생해 1260여명이 대피하고 최소 13명이 부상했다고 홍콩 매체들이 보도했다.

이날 오후 12시37분(현지시간) 홍콩 번화가 코즈웨이베이의 세계무역센터에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐으며, 30분 만에 화재 등급 3이 발령됐다. 홍콩의 화재 등급은 1∼5로 분류되며 5가 최고 심각한 수준이다. 세계무역센터는 사무실과 쇼핑몰이 입점해 있다.

홍콩 성도일보는 오후 4시30분께 화재가 거의 진압됐으며, 건물 내 갇혔던 사람들이 모두 구조됐다고 보도했다. 홍콩 명보는 최소 13명이 부상하거나 몸의 이상을 호소하며 병원에 실려갔고, 그중 60대 여성 1명은 반 의식불명 상태라고 전했다. 이어 부상자들은 연기를 심하게 들이마셨다고 설명했다.

홍콩 경찰은 초기 조사 결과 저층 쇼핑몰 구역의 전기 스위치에서 발화가 시작했고 이후 건물을 감싸고 있던 대나무 비계로 불이 번진 것으로 본다고 밝혔다. 이 과정에서 연기가 쇼핑센터 안과 건물 뒤편 계단으로 유입됐다.

해당 건물은 수개월 전부터 지하주차장을 포함해 대규모 리모델링 공사가 진행 중이었다. 이에 건물 외부가 비계로 에워싸여 있다. 리모델링 공사로 인해 저층부 매장들은 모두 비워져 있었고, 6~13층의 식당들과 14~38층의 사무실만 운영 중이었다.

