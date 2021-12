文대통령, 호주 순방 마치고 귀국…첫 과제 '코로나19' 대응

[아시아경제 김진호 기자] 문재인 대통령이 4일간의 호주 국빈 방문 일정을 마치고 15일 오후 서울공항을 통해 귀국했다.

문 대통령은 호주 방문 기간 스콧 모리슨 호주 총리와의 정상회담을 비롯해 호주 경제인과 핵심 광물 공급망의 안정적 구축을 위한 협력을 주제로 한 간담회 참석 등의 일정을 소화했다.

귀국 후 첫 과제로는 코로나19 대응이 꼽힌다. 이날 0시 기준 코로나19 일일 신규 확진자가 7850명을 기록, 역대 최다를 기록하는 등 코로나19 상황이 심각해지면서 이에 대한 대응이 국정의 최우선 현안이 된 것이다.

김부겸 국무총리는 이날 오전 중앙재난안전대책본부 회의에서 사회적 거리두기 강화를 예고하는 등 특단의 조치를 예고한 상황이다. 문 대통령은 이날 청와대 참모들로부터 코로나19 방역과 관련한 보고를 받은 뒤 거리두기 강화에 따른 후속 조치 등을 점검할 것으로 알려졌다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr