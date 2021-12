[아시아경제 김진호 기자] GC녹십자가 내년도 코로나19 백신 보관 및 유통을 맡을 업체 1순위로 선정됐다.

15일 제약·바이오업계에 따르면 조달청은 '2022년 코로나19 백신 저장·유통 체계 구축 및 운영'을 위한 긴급공고에서 GC녹십자가 개찰 1순위 사업자로 뽑혔다고 밝혔다. 배정 예산은 약 392억원이다. 2순위는 SK바이오사이언스다.

조달 수요기관인 질병관리청과 1순위 업체 간 계약이 결렬되면 2순위 업체로 협상권이 넘어간다.

질병청과 최종 계약을 맺는 업체는 국내에 도입된 코로나19 백신을 전용 물류창고에 입고해 저장 및 관리한다. 이후 물류센터에서 접종 기관까지 콜드체인(냉장 유통)을 유지해 배송한다.

올해 코로나19 백신의 국내 유통은 GC녹십자와 SK바이오사이언스가 나눠서 맡았다.

