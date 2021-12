공수처, 김형준 전 부장검사 뇌물수수 의혹 관련 고발인 조사

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처가 최근 이른바 '스폰서 검사'로 불린 김형준(51·사법연수원 25기) 전 부장검사의 뇌물수수 의혹과 관련해 고발인 조사를 벌인 것으로 알려졌다.

15일 법조계에 따르면 공수처 수사2부(부장검사 김성문)는 지난 10일 김 전 부장검사의 중·고교 동창 '스폰서' 김모(51)씨를 불러 8시간 40분가량 고발인 조사를 했다.

공수처는 조사 내용을 토대로 대검 수사 자료에 대해 압수수색을 벌이거나 피의자인 김 전 부장검사와 박 변호사 등에 대해서도 조사를 진행할 것으로 보인다.

김 전 부장검사는 서울남부지검 증권범죄합동수사단장으로 일하면서 옛 검찰 동료인 박모(51·26기) 변호사의 형사 사건에 대한 편의를 제공하고 박 변호사로부터 2016년 3~9월 5700만원 상당의 금품·향응을 수수한 혐의를 받는다.

대검찰청은 2016년 10월 김 전 부장검사를 김씨로부터 금품·향응을 받은 혐의로 구속 기소하면서 이 뇌물 혐의는 사실이 아니라고 판단했다. 하지만 김씨가 2019년 10월 이 혐의에 대해 경찰에 고발장을 제출했다.

경찰은 김 전 부장검사와 박 변호사를 기소 의견으로 지난해 서울중앙지검에 송치했고 검찰은 지난 6월 사건을 공수처로 넘겼다. 공수처는 한달 뒤 이들을 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수·공여 혐의로 입건했다.

한편 김 전 부장검사는 김씨로부터 뇌물을 받은 혐의와 관련해 2018년 대법원에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

