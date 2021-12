부울경 혁신역량 강화 위해 동남권 통계 포럼 열려

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 15일 부산 웨스틴 조선호텔에서 동남지방통계청, 경상남도, 부산시, 울산시, 부울경 연구원 등이 모인 '2021년 동남권 광역지표 통계 포럼'이 개최됐다.

이날 포럼은 광역지표 작성 결과를 활용해 지역 현안에 대한 공감대를 형성하고, 해결방안을 모색하고자 마련됐다.

그간 경상남도는 지역 현안인 부울경 초광역 협력 추진 시 추진할 정책에 활용하고자 동남통계청과 함께 광역지표 마련을 협의해 왔다.

세션 1에서는 민경삼 동남통계청장이 '동남권 광역지표체계 작성 및 개선방안' 발표를 통해 광역지표 전체 체계에 관해 설명하고, 송원근 경상대 교수와 지표 활용 및 개선 방향에 관해 토론했다.

세션 2에서는 이희길 동남지방통계청 지역통계과장이 '광역지표로 본 동남권 사회·경제 현주소', 구자형 부산시청 빅데이터통계과장이 '청년인구 유출 현황 및 청년 일자리 분석', 남종석 경남연구원 연구위원이 '부울경 메가시티 발전전략'을 주제로 발표했다.

박종원 경제부지사는 "청년 유출 문제를 해결하고, 부울경 혁신역량을 강화하기 위해서도 초광역 협력은 꼭 필요하다"며 "오늘 포럼이 현실 통계에 기반한 실효적인 부울경 협력 정책을 마련하고 추진하는 좋은 계기가 되길 바란다"고 말했다.

