재채점 '생명과학Ⅱ' 최고점 69점→68점, 1·2등급 감소

[아시아경제 한진주 기자] 교육과정평가원이 수능 생명과학Ⅱ 20번을 모두 정답으로 처리한 결과 표준점수 최고점이 1점 하락했다. 최초 등급 기준 점수 발표 때보다 1·2등급 비율은 감소하고 3등급은 늘어났다.

15일 평가원은 이날 법원의 정답 취소소송 판결 결과를 반영한 6시에 생명과학Ⅱ 응시생에게 성적을 안내했다. 수험생 진학 지도를 위해 배포했던 영역·과목별 등급 구분 표준점수와 도수분포도 재채점 결과를 반영해 재배포했다.

생명과학 표준점수 최고점은 재채점 후 68점으로 기존보다 1점 하락했다. 해당 점수를 획득한 인원은 총 13명이다. 최고점 획득 인원은 10일 채점 결과 발표 기준 6명에서 재채점 후 13명으로 늘어났다.

재채점 결과 1등급 커트라인은 65점에서 66점으로 1점 올랐다. 기존 최고점 인원은 309명, 비율은 4.74%였으나 재채점 결과 269명, 4.13%로 줄었다.

2등급 커트라인은 63점으로 재채점 전과 같다. 다만 2등급 비율이 9.01%에서 7.80%로 감소했다. 해당 등급 인원도 587명에서 508명으로 줄었다.

3등급 커트라인은 60점으로 동일하며 비율은 11.45%로 재채점 전 비율(9.78%)보다 늘어났다. 3등급 인원은 637명에서 746명으로 늘었다.

한국교육과정평가원은 생명과학Ⅱ 정답 취소를 결정한 법원 판결이 나온 후 오류로 인정된 20번 문제를 ‘정답 없음’으로 결론 내고 모두 정답으로 처리했다. 평가원은 1심 판결에 대한 항소도 진행하지 않기로 했다.

김동영 평가원 수능본부장은 "대학 입시 일정이 긴박하게 돌아가고, 또 이 소송으로 인해서 예정된 일정에 지체가 일어나고 있어서 항소는 고민하지 않고 있다"며 "완전무결하게 출제를 하지 못한 출제기관으로서 깊은 책임과 사과를 드린다"고 말했다.

