"오미크론 이미 퍼져 국경 막을 이유 없다"…아프리카 입국제한 해제한 영국

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 새 변이 '오미크론' 확산 방지를 위해 지난달 말부터 아프리카 국가들의 입국을 제한한 영국이 이를 해제하기로 결정했다. 영국 안에서 이미 오미크론이 빠르게 퍼져 국경 통제가 의미 없다는 판단에 따른 것이다.

그랜트 섑스 영국 교통부 장관은 14일(현지 시각) 남아프리카공화국 등 11개국을 15일 오전 4시부터 '적색 국가' 명단에서 제외한다고 밝혔다.

영국은 코로나 위험도를 평가해 적색 국가를 지정하고 있는데, 적색 국가에서 입국하려면 영국 시민권이나 장기체류비자가 있어야 한다. 또 입국하더라도 정부가 지정한 시설에서 10일간 격리해야 한다.

사지드 자비드 보건부 장관은 하원에서 "오미크론 변이가 영국 지역 사회에서 전파하고 있고, 전 세계적으로도 확산하고 있기 때문에 입국을 제한하는 것이 효과적이지 않다"고 밝혔다.

앞서 영국은 오미크론 첫 발생 국가인 남아프리카공화국을 비롯해 앙골라, 보츠와나, 에스와티니, 레소토, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 잠비아, 짐바브웨를 적색 국가로 지정하고 입국을 제한한 바 있다.

한편 현재까지 영국에서 확인된 오미크론 변이 감염 사례는 4500여건으로 집계됐다. 이 중 10명이 병원 치료 중이다. 사망 사례도 한 건 보고됐다. 영국의 코로나 누적 확진자는 1093만2545명으로 전 세계에서 네번째로 많다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr