尹 '김건희 사과 의향'에 "적절해보여…국민께 송구"

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 부인 김건희씨가 '허위 경력 의혹' 관련 사과의 뜻을 밝힌 데 대해 "적절해 보인다"는 입장을 내놨다.

윤 후보는 15일 오후 서울 성동구 가온 한부모복지협의회를 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "여권의 공세가 기획공세고 아무리 부당하게 느껴진다 하더라도 국민 눈높이와 국민 기대에서 봤을 때 조금이라도 미흡한 게 있다면 국민들께 대해서는 이 부분에 대해 송구한 마음을 갖는 게 맞다고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

윤 후보는 "대선후보의 부인이 아무리 결혼 전 사인의 신분에서 처리한 일들이라 하더라도 국민이 높은 기준을 갖고 바라봤을 때 거기에 대해 미흡하게 처신한 게 있다면 그 부분에 대해 국민에 송구하단 마음을 갖겠다는 그런 뜻"이라며 "제가 볼 때는 그런 태도는 적절한 것으로 보여진다"고 설명했다.

김씨는 지난 2007년 수원여자대학교 교수로 초빙되기 전 제출한 지원서에 경력과 수상내역 등을 허위로 기재했다는 의혹을 받고 있는 상황이다.

이에 앞서 김씨는 이날 서울 서초구 코바나컨텐츠 사무실 앞에서 한 언론사 기자와 만나 '허위 이력과 관련 청년들의 분노 여론이 있는데 사과할 의향이 있나'라는 질문에 "국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과할 의향이 있다"고 답했다. 후보 선출 이후 그가 공식적으로 언론에 답변을 내놓은 것은 이번이 처음이다.

