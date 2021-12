"아베 돈으로 사라"…8000만장 남은 '아베노마스크'에 분노한 日 국민들

지난해 '아베노마스크' 보관 비용 약 62억…올해도 30억 이상 투입 예상

[아시아경제 윤슬기 기자] 지난해 아베 신조 전 총리가 전 국민을 대상으로 보급한 천 마스크인 이른바 '아베노마스크'(아베+마스크) 약 8200만장을 일본 정부가 지방자치단체와 희망자에게 재배포하겠다고 밝히자 논란이 일고 있다. 마스크 재배포로 추가 세금 투입이 예상되자 일본 국민들은 "아베 전 총리에게 마스크를 매입하게 하라"고 반발했다.

마쓰노 히로카즈 일본 관방장관은 15일 정례 기자회견에서 지난해 아베 전 총리 재임 시절 코로나19 방역용으로 국민들에게 지급하고 남은 '아베노마스크' 재고분을 지자체나 희망자에게 배포할 방침이라고 밝혔다.

앞서 '아베노마스크'는 코로나19 대유행 초기인 지난해 4월 불안정한 마스크 수급 문제를 해결하기 위해 일본 정부가 총 497억엔(약 5천120억원)의 예산을 투입해 배포했던 천 마스크로, 아베 전 총리는 이 마스크를 전국 모든 가구에 2장씩 동일하게 배포하겠다고 발표했다. 하지만 크기가 작다거나 벌레 같은 이물질이 나오는 등 잇따른 결함이 발견되면서 일본 국민들은 이를 외면했고 결국 8000만장 이상이 재고로 쌓였다.

일본 정부는 이를 복지시설 등에 배포하려고 했으나 현장 수요가 발생하지 않아 처분에 어려움을 겪었다. 지난해 '아베노마스크'를 보관하는 비용만 6억엔(약 62억6000만원)이 지불됐고, 올해에도 최소 3억엔 이상이 들 것으로 예상된다.

기시다 후미오 총리는 14일 '아베노마스크' 관련 질의에 "반성할 점을 받아들이지 않으면 안 된다"고 답하며 막대한 보관 비용이 드는 아베노마스크 활용할 수 있는 방법을 검토하겠다고 밝혔다.

일본 정부의 아베노마스크 재배포 방침이 알려지자 일본 국민들은 반발하고 있다. 미쓰다 관방장관의 발언을 보도한 인터넷 기사의 댓글에는 "아베 전 총리가 매입하도록 하라", "추가 배포에 또다시 세금을 들이는 일은 인정할 수 없다" 등 아베 전 총리에 대한 비판이 거셌다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr