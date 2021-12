고리원자력본부, 주변지역 취약계층 학생에 장학금 1500만원 전달

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국수력원자력 고리원자력본부는 본부 노동조합과 주변 지역 취약계층 학생에게 장학금 1500만원을 지원했다.

고리원자력본부는 지난 13일 부산시 기장군 기장읍 행정복지센터에서 장학금 전달식을 열었다.

본부는 주변지역 성적우수 학생을 선정해 1명당 150만원의 장학금을 전달했다.

장학금 수혜 대상은 발전소 주변지역 기초생활수급자 중 한부모가정, 조손 가정, 환우 가정 등이며 지자체와 함께 대상을 선정했다.

장학금은 직원이 자발적으로 기부해 조성된 러브펀드로 지원했다.

전달식에 참석한 김종이 대외협력처장은 “고리원자력본부는 지역의 인재가 경제적 사정으로 인해 학업을 포기하지 않도록 지원을 아끼지 않을 예정”이라고 말했다.

고리원자력본부는 1990년부터 2만여명에게 총 140억원의 장학금을 후원했다.

장학금 지급 외에도 글로벌 인재 육성 프로젝트, 아인슈타인 클래스와 학력 향상 프로그램, 원어민 영어강사 지원 등 매년 19억원 규모의 교육 장학사업을 펼치고 있다.

