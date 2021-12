[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 채은정이 수영복 자태를 뽐냈다.

14일 채은정은 자신의 SNS를 통해 "다시 가고 싶은 제주도…중간에 나 발바닥 왜 이렇게 빨개"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진속 채은정은 호텔 야외 수영장에서 수영복 차림으로 여유로운 휴식을 즐기고 있다.

채은정은 1990대 후반 그룹 클레오로 활동한 '걸그룹 1세대' 멤버이다.

