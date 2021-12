與 "강력한 거리두기 필요…소상공인 지원 차원의 재정투입도 신속히"

15일 코로나19 긴급 당정협의

윤호중 "이번이 코로나 위기 마지막 고비…송구스럽지만 또다시 방역 협조 요청"

피해 입게 될 소상공인, 전방위적 지원 마련되어야 할 것…선지원·선보상 원칙 강조

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 15일 가파른 코로나19 확산세에 대응하기 위해선 강력한 사회적 거리두기가 필요하다면서 다시 어려움에 처한 소상공인에 대해선 전방위적인 지원이 필요하다고 강조했다.

이날 윤호중 민주당 원내대표는 오후 국회에서 열린 코로나19 긴급당정협의에서 "현재로선 코로나19 확산세를 꺾어내는 것이 우리의 제1목표"라며 "확산을 빠르게 차단할 수 있는 즉각적이고 효과적인 방법을 강구해 나갈 것"이라고 말했다.

사화적 거리두기 강화에 따라 피해를 입게 될 소상공인을 위해서는 정부에 전방위적인 지원을 요구했다.

윤 원내대표는 "이미 벼랑 끝에 몰릴대로 몰렸고, 기간도 장기화됐다"면서 "소상공인에 또다시 희생을 요구할 수 없다"고 지적했다. 그러면서 "당은 손실보상법의 개정과 감염병 긴급대응 설치에 나서고 있고, 소상공인 선지원·선보상 원칙도 논의해나갈 계획"이라고 설명했다.

윤 원내대표는 "우선적으로 지원할 수 있다면 대면서비스 업종의 소상공인들에게 방역에 협조해주는 것에 대한 지원 차원의 재정투입도 신속히 해야하지 않을까 생각한다"고 강조했다.

방역조치와 함께 백신 3차 접종도 서둘러야 한다고 했다.

윤 원내대표는 "백신국가책임제 도입은 국민께 백신에 대한 믿음과 신뢰를 드리고, 3차 접종률을 획기적으로 높일 수 있을 것"이라며 "특히 청소년 백신접종에 대해 학부모들이 안심할 수 있도록 충분히 설득하고 동참을 구해야 할 것"이라고 말했다. 전일 이 후보는 코로나19 긴급 발표를 통해 백신 부작용에 대한 '네거티브 방식'의 정부 보상 및 지원을 제안했다. 백신 부작용 인과성이 없다는 명백한 경우를 제외하고는 모든 보상과 지원을 책임지는 백신국가책임제 도입이 필요하다는 설명이다.

이와 함께 윤 원내대표는 선제적인 코로나 대응을 위해 돌봄공백, 일시적 실업 등에 대해서도 대책을 세워야한다고 강조했다.

그는 "국민들께 송구스럽지만, 또다시 방역 협조를 요청드린다"면서 "강화된 방역은 다시 한 번 우리를 위기에서 벗어나게 할 것"이라고 말했다. 이어 "이번이 코로나 위기의 마지막 고비라고 생각하시고 한 분 한 분이 방역의 큰 버팀목이 되어주기를 간곡히 호소드린다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr