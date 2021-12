전남도약사회, 지역 노인복지시설에 겨울내의 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일·전남사랑의열매)는 14일 전라남도약사회(회장 윤서영)로부터 2200만원 상당의 겨울내의 600벌을 전달 받았다고 밝혔다.

전달식에는 노동일 전남사랑의열매 회장, 김영록 전남도지사, 윤서영 전라남도약사회 회장 등이 참석했다.

전달된 겨울내의는 연말을 맞아 어르신들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 전남지역 노인복지시설 57개소에 지원된다.

윤서영 전라남도약사회 회장은 “어려운 시기에 어르신들이 몸 건강히 따뜻한 겨울을 보낼 수 있기를 바란다”며“지역사회를 위한 나눔에 동참할 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

노동일 전남 사랑의열매 회장은“올해도 어르신들이 추운 연말을 이겨낼 수 있도록 따뜻한 나눔에 동참해주셔서 감사하다”고 말했다.

한편 전남약사회는 지난 2009년부터 2020년까지 8626벌의 내의를 전달했으며 이외에도 함께 사랑나누기(이웃돕기) 9억2400만원, 난치병환자지원을 위한 4억400만원, 마약퇴치사업 2억400만원, 장학사업 7700만원, 사랑의 약손사업 6600만원, 전남 수해피해지역 의약품 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

