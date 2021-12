[포토]생명보험協, '비전2030' 선포 "생보산업 혁신 성장"

[아시아경제 오현길 기자] 생명보험협회는 15일 생명보험산업의 혁신 성장을 이끌어나가기 위한 '비전 2030'을 선포했다.

협회 주도로 정책총괄협의체를 신설, 해외사례 조사와 데이터 활용 심층연구분석 등을 통해 사전적 이슈 발굴에 나선다. 보험 플랫폼 확장을 위해 가입뿐만 아니라, 건강과 자산, 식단관리 등을 이용할 수 있도록 법·제도를 개선하고, 인공지능(AI)과 모바일 기반 서비스 등 도입도 지원한다.

