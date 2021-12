정읍시, 공공자원 서비스 평가서 ‘우수기관’ 선정

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 행정안전부 주관 ‘2021년 공공자원 개방·공유 서비스’ 평가(243개 지자체)에서 우수기관으로 선정됐다.

시는 보유하고 있는 공공자원(시설물 및 물품 등)을 시민에게 적극 개방하고 주민서비스를 개선한 성과를 인정받아 지난해에 이어 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

‘공공자원 개방·공유 서비스’ 평가는 지방자치단체가 주민을 위해 얼마나 공공자원을 개방하고 주민서비스 개선을 위해 노력하는지를 알아보기 위한 평가다.

행정안전부는 공정성과 객관성을 담보하기 위해 전문평가단과 국민평가단을 구성해 이번 평가를 진행했다.

평가는 전국 243개 지방자치단체 대상으로 ▲서비스 관리 체계 구축(연간 운영계획 수립, 전담 공무원 지정, 공유누리 등록 확대, 이용률, 방역물품 대여) ▲서비스 홍보(온·오프라인 홍보) ▲서비스 품질 향상(서비스 만족도, 국민평가단 만족도) ▲우수 시책 추진(효과성, 시민 체감도, 다양성·창의성, 확산 가능성) 등 총 4개 평가항목 12개 정량·정성 평가지표로 진행됐다.

시는 공공자원 개방시설 실태조사와 일제 정비를 통해 문화시설과 주차장, 대여 물품 등 일상생활과 밀접한 166개의 공공자원을 이용할 수 있도록 했다.

특히 해당 자원의 담당자 이름과 연락처, 주소 등 자원 이용에 도움이 되는 내용도 등록해 이용자의 편의를 돕고 있으며 지속적인 등록으로 서비스 만족도를 높여나갈 계획이다.

시 관계자는 “이번 공공자원 개방·공유 서비스 평가 우수기관 선정은 시민 편의를 최우선으로 두고 꾸준히 노력해온 결과다”며 “앞으로도 모든 시민의 편의를 위해 공공자원 확보와 개방 확대에 최선을 다하겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr