KSD나눔재단, 취약계층 자립지원 공모사업 후원금 전달식 개최

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원 KSD나눔재단은 15일 예탁결제원 서울사옥에서 ‘KSD 마음이음 공모사업’ 후원금 2억원을 사업 협력기관인 ‘사회복지공동모금회’에 전달했다고 밝혔다.

이 사업은 2019년부터 취약계층의 사회경제적 자립 기반 형성을 위한 취업경쟁력 강화 및 일자리 연계 등에 기여하는 대상자 맞춤형 사회복지사업을 공모·선정하여 지원하기 위해 기획됐다. 특히 소수장애인 및 정신장애인, 시설퇴소 아동·청년 등 사회 복지 취약 분야에 대한 지원과 사회적 관심을 제고하고자 한다.

모금회와 함께 공모·심사하여 올해는 장애인 관련 4개, 시설퇴소 아동·청년 관련 1개 사업 등 최종 5개 사업을 선정했다. 선정된 사업 수행 기관들은 각각 약 4000만원의 사업비를 지원받아 일년간 해당 대상자에 대한 맞춤형 지원 사업을 실시할 예정으로, 사업 평가에 따라 최대 3년간 지원 받을 수 있다.

이명호 KSD나눔재단 이사장은 “사회안전망이 점점 강화되고 있음에도 불구하고 여전히 존재하는 복지사각지대를 해소하는데 이번 사업이 도움이 되기를 바란다”며 “주변의 어려운 이웃들을 세심히 살피며 정말 필요한 지원을 하기 위한 노력을 계속해서 이어 나가겠다”고 밝혔다.

