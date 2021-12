[포토] '윤석열 이번에는 노동계로'

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 15일 서울 여의도 한국노총을 방문, 김동명 위원장과 간담회를 갖고 있다.

이날 간담회에서는 최저임금제, 주 52시간제는 물론 최근 노동계 최대 현안인 5인 미만 사업장 근로기준법 적용 문제, 공공부문 노동이사제, 노조 전임자 근로시간 면제 제도(타임오프제) 등을 의제로 올려 논의했다.

윤 후보는 그동안 "52시간제·최저시급이 비현실적"이라고 주장했고, "중대재해처벌법 문제는, 굉장히 기업인들의 경영 의지를 위축시키는 강한 메시지를 주는 법"이라며 반노동·친기업적인 노동관을 드러낸 바 있다.

