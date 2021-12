尹, 한국노총 찾아 '노동계 껴안기'

"한국노동조합총연맹의 친구가 되겠다"



[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 "한국노동조합총연맹(한국노총)의 친구가 되겠다"며 노동계 껴안기에 나섰다.

윤 후보는 15일 오전 서울 한국노총을 방문해 지도부와 간담회를 갖고 "노동자가 이 사회의 근간이고 주역이라는 게 인정돼야 한다"며 이같이 말했다. 이날 윤 후보가 거론한 주요 의제는 최저임금제, 주 최대 52시간제, 5인 미만 사업장 근로 기준법 적용 등이었다.

윤 후보는 "정부의 주도나 노동의 힘에 의해 일방적으로 견인되는 사회적 합의는 지속가능하지 않다고 지난번 김동명 한국노총 위원장이 말했고 저도 새기고 있다"며 "국가는 노사의 자유를 중시하고 노사가 자율적으로 상생의 대타협·대화합을 이룰 수 있도록 도와줘야 한다"고 설명했다.

당초 윤 후보는 '주 120시간 노동', '손발 노동' 등 발언을 포함해 최저임금제에 대한 부정적 입장을 견지하면서 노동계로부터 비판을 받았다. 그런데 최근 들어 친노동계 입장으로 선회하는 모습을 보이고 있다. 전날 있던 관훈클럽 토론회에서 윤 후보는 최저임금제나 주 52시간 근무제와 관련해 "이미 정해져서 강행되는 근로조건을 후퇴하기는 불가능하다"며 기존 입장에서 한 발 물러서는 태도를 취했다. 이날 김 위원장 또한 "노동의 근본적 가치에 대한 공격은 대한민국 역사적 프레임이며 결코 퇴행은 용납 못 한다"며 "구체적으로 5인 미만 사업장 노동자를 보호할 법, 하청업체 사장이 바뀌어도 일자리를 지킬 수 있는 법 등 7대 현안의 정책 반영과 평가를 대선에 가장 중요한 기준으로 삼을 것"이라고 윤 후보의 친노동계 행보를 촉구했다.

한국노총은 조합원이 140만명에 달하는 만큼 이날 방문 역시 노동계 표심 공략에 나선 것으로 해석된다. 한국노총은 그동안 대선에서 이명박 전 대통령, 문재인 대통령 등을 공식 지지선언 한 바 있으나 이번에는 특정 후보 지지를 공식화하지 않고 있다. 윤 후보는 앞서 지난 4일에도 김 위원장과 비공개 면담을 갖는 등 적극적으로 손을 내밀어왔다. 이날 방문 역시 한국노총 출신의 임이자 선거대책위원회 직능총괄본부장이 추진한 것으로 전해졌다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr