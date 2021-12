경기교육청, 유·초·특수교사 1차 합격자 2723명 발표

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 도내 유치원과 초ㆍ특수학교 교사 1차 합격자를 발표했다.

경기교육청은 내년 1월14일까지 1차시험 합격 여부와 성적을 나이스 교직원 온라인채용을 통해 공개한다고 15일 밝혔다.

분야별 1차 시험 합격 인원은 ▲유치원 교사 151명(선발 108명) ▲초등학교 교사 2102명(1493명) ▲특수(유치원) 교사 180명(128명) ▲특수(초등) 교사 290명(205명) 등 총 2723명이다.

경기교육청은 이 밖에도 국립 특수(초등)학교 교사와 사립 특수(초등)학교 교사 합격자 8명과 5명의 명단도 발표했다.

2차 시험(교직적성심층면접과 수업능력평가)는 내년 1월12~13일 진행된다. 이어 14일에는 영어평가를 실시한다.

2차 시험 시행계획은 경기교육청 홈페이지(인사/채용/시험→시험정보) 공고문을 통해 확인할 수 있다. 경기교육청 콜센터로 문의해도 된다.

경기교육청은 최종 합격자 명단을 내년 2월4일 홈페이지를 통해 발표한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr