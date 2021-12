[아시아경제 이기민 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 28,078 전일가 117,500 2021.12.15 10:26 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯(종합)중대재해처벌법 시행 앞두고 '안전조직 키우기' 분주한 기업들 close 이 15일 부사장 11명, 상무 23명을 승진시키는 내용을 담은 2022년 정기 임원인사를 발표했다.

삼성물산은 각 부문에서 탁월한 성과를 창출하고 전문성과 혁신 마인드를 보유한 인재를 중심으로 임원인사를 단행했다고 설명했다.

또 새로운 사업을 발굴하여 미래를 이끌 추진력과 리더십을 보유한 리더를 부사장으로 승진시켜 최고 경영자 후보군을 두텁게 했다고 덧붙였다.

삼성물산은 2022년 경영진 인사를 마무리함에 따라 조만간 조직개편과 보직인사를 확정해 발표할 예정이다.

아래는 승진 임원 명단이다.

[상사부문]

◇ 부사장

▷우형욱 ▷이상윤

◇ 상무

▷이근석 ▷추현철 ▷홍강민

[건설부문]

◇ 부사장

▷김상국 ▷김정욱 ▷신혁 ▷이경수 ▷이병수 ▷최영재 ▷한선규

◇ 상무

▷강동희 ▷김도형 ▷김형욱 ▷박기한 ▷박홍길 ▷배재현 ▷신상훈 ▷이일권 ▷장갑봉 ▷정기덕 ▷정주용 ▷진창국 ▷최준영 ▷한일근

[패션부문]

◇ 부사장

▷김태균

◇ 상무

▷권한길 ▷심재원 ▷이무영 ▷조항석

[리조트부문]

◇ 부사장

▷이채성

◇ 상무

▷강병오 ▷유양곤

