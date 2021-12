르노삼성차, 르노 마스터 특장회사 컨벤션 진행…"모터홈 시대 도래"

[아시아경제 이기민 기자] 르노삼성자동차가 15일 유럽 상용차 시장의 리더 ‘르노 마스터’ 특장회사 컨벤션을 진행했다고 밝혔다.

이번 컨벤션은 상호 건설적인 의견 및 정보를 교환하는 기회를 도모하고자 마련됐으며, 총 16개의 특장회사 관계자들이 참여했다고 르노삼성차는 설명했다.

또한 2022년 생산 예정인 르노 마스터에 대한 정보 공유 및 우수 특장회사에 대한 시상식도 진행됐다. 캠핑카 특장회사인 'SC 미디어'가 최우수 고객사, '나인 인디 에어'와 '다온 TNT'가 우수 고객사로 선정됐다.

아울러 코로나19 이후 반도체 및 부품 수급 어려움에 따른 공급 문제도 논의했다. 르노삼성차는 2022년 특장 회사들의 지속 가능한 사업 예측을 위해 최대한 안정적인 물량을 공급할 수 있도록 할 예정이다.

김태준 르노삼성자동차 영업마케팅본부장은 "코로나19 이후 국내 시장에서 캠핑 및 모터홈 시대가 본격적으로 도래했으며, 새로운 라이프 스타일에 따른 모터홈 수요는 꾸준히 증가될 것으로 예상한다"며 "이러한 시장의 변화에 발맞춰 르노 마스터를 베이스로 모터홈 개조를 주력으로 하는 특장회사들이 선전할 수 있도록 공동 프로모션 기획 등을 지속해 나갈 예정"이라고 말했다.

