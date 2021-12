젝시오 "신제품 사전예약 이벤트"

"특별한 서비스."

던롭스포츠코리아가 전개하는 프리미엄 토탈 브랜드 젝시오가 신제품 사전예약 이벤트를 진행한다. 내년 1월11일까지 공식 홈페이지에서다. 신청자 전원에게는 A/S 기간 1년 연장과 그립 교환 1회 서비스 혜택을 준다. 추첨을 통해 특별 경품으로 캐리어 및 항공커버를 선물한다. 홈페이지에서 사전예약 신청을 한다. 1월12일 출시 이후 공식 대리점에서 신제품 구매 후 정품 시리얼 넘버를 등록하면 완료된다.

젝시오는 동시에 신제품 티저 영상을 공개했다. 신기술을 탑재한 새로운 젝시오와 함께하는 비행의 시작을 예고하는 내용이다. "신무기에 대한 기대감을 고조시켰다"는 제조사 측의 설명이다. 내년 신제품은 젝시오12, 젝시오 엑스, 젝시오 레이디스 등 3가지 라인업이다. 1월5일 오후 8시에 네이버 라이브 커머스를 통해 최초 공개된다. 전국 특약점에서 만나볼 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.